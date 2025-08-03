Espectacles
El Cirque tanca amb 64.000 espectadors
La xifra equival al 82% de l'ocupació total
Uns 64.000 espectadors han gaudit d''Il·lu', l'espectacle que el Cirque du Soleil ha ideat per a aquesta temporada d'estiu. La xifra equival al 82% de l'ocupació total. El 83% ha estat públic estranger, que de mitjana ha fet una estada al país de 2,3 dies amb una valoració d'un 8,7 sobre 10. L'espectacle s'ha representat durant 22 sessions des del passat 3 de juliol. L'últim passi comença avui a les 10 de la nit.