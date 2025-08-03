Afers Socials
La botiga solidària de la Creu Roja registra 147 altes
Aquesta xifra representa 73 nuclis familiars
Entre els mesos de gener i juny d’aquest any la botiga solidària de la Creu Roja Andorrana ha registrat 147 altes, la qual cosa representa 73 nuclis familiars. Quant a les baixes, n’hi ha hagut 121 de 57 nuclis familiars. Tal com valora la responsable de la botiga, Carine Leclerc, la xifra és bastant estable, ja que es dona una mitjana de 120 persones ateses al mes d’uns 64 nuclis familiars. En aquest sentit, cal destacar que l’any 2024 es va tancar amb l’atenció, en aquell moment, de 108 persones de 52 famílies.
El perfil és el de nuclis familiars que tenen dificultats per arribar a finals de mes i demanen ajuda bé de manera directa bé a través d’Afers Socials a aquest recurs de la Creu Roja Andorrana. Majoritàriament, són famílies monoparentals o persones que viuen soles de totes les edats i que demanen aliments i producte d’higiene personal o de la llar.
La botiga no és aliena als problemes socials que es viuen al país i per aquest motiu la problemàtica de famílies amb dificultats per al reagrupament familiar també els ha arribat. Segons confirma Leclerc han atès i atenen persones que es troben en aquesta situació sigui perquè són famílies monoparentals o una parella, però que no tenen els ingressos necessaris per reagrupar.
El servei no és només un punt de lliurament d’aliments sinó que també es treballa braç a braç amb treball social i a més es vetlla perquè els usuaris mantinguin una alimentació saludable, és a dir que tinguin una dieta “sana i equilibrada”, segons reivindica la responsable.
Precisament, darrerament el fet que s’hagi gaudit de més aportacions ha permès “ampliar les quantitats que es donen a cada persona” la qual cosa segons Leclerc és “una bona notícia” que esperen que “continuï”. Aquest increment s’ha vist reflectit també en una major diversificació.
Fins al juny han rebut 5.500 quilograms de producte, amb els quals s’ha pogut atendre la demanda. Es compta amb col·laboradors fixos i de manera periòdica, també amb donacions de Creand Fundació, segons recorda Leclerc. A més, per exemple, en certes dates es duen a terme “accions especials” com per exemple donacions d’entitats que volen que en aquestes dates els usuaris del servei puguin gaudir de productes ‘especials’. Creu Roja Andorra té a més punts de recollida fixos als supermercats i duu a terme campanyes a les escoles.