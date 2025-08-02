CONSUM
Salut alerta d’uns espinacs congelats de la marca U
França adverteix de la presència de “cossos estranys” en un lot
El ministeri de Salut ha avisat els establiments i alerta els consumidors sobre uns espinacs congelats de la marca U després de rebre una notificació del Sistema d’Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos (Rasff) de l’administració francesa, que apunta la presència de “cossos estranys” en un lot del producte comercialitzat a França i que pot haver arribat a Andorra. Es tracta de bosses d’un quilo d’Épinards en branches U i el número de lot afectat és el 510045C, amb data de caducitat el 30 d’abril del 2027.
S'avisa del perill de trobar plàstic o metall entre els vegetals
Segons va informar el Govern, des del ministeri s’ha requerit als comerços d’alimentació que comprovin si disposen d’aquest producte i que el retirin de la venda si és que tenen unitats del lot de risc. Pel vessant del comprador, es recomana a les persones que l’hagin adquirit que en cap cas el consumeixin i el retornin al punt de venda. El ministeri va deixar clar que l’alerta afecta únicament el lot indicat; la resta de productes de la marca no estan afectats.
L’alerta difosa per l’administració francesa apunta el risc de trobar entre els vegetals de la bossa materials perillosos com ara plàstic, metalls, vidre o paper, i davant del perill de patir problemes de salut després de la ingesta s’insta a no fer-ho i a retornar el producte a l’establiment on es va adquirir perquè procedeixi a la retirada. Mitjans francesos apunten que el producte està al mercat des del mes d’abril passat.