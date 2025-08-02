MOBILITAT
Es recomana evitar la circulació pels ports per on passa La Purito
El servei de Mobilitat recomana als conductors evitar circular pels ports i colls afectats per la marxa cicloturista La Purito, que se celebra demà. L’esdeveniment esportiu comptarà amb més de 2.000 participants que recorreran diverses carreteres del país entre les vuit del matí i dos quarts de cinc de la tarda. Mobilitat també va informar que romandrà tancat el carril lent en sentit nord de la CG-1, entre la rotonda d’Aixovall i la rotonda de la Comella, de dos quarts d’una del migdia a les 16.30 hores.
La marxa arrenca demà a les vuit del matí a Sant Julià
Els trams afectats es concentren al centre i sud del país, amb carreteres afectades com la general 2 a Escaldes i Canillo, la general 3 a Ordino o el centre de Sant Julià de Lòria o Encamp. I és que la marxa arrencarà a la plaça de la Germandat i finalitzarà als Cortals d’Encamp, però recorre bona part de la xarxa viària, per vies generals i secundàries. La Purito, de fet, obre foc avui amb La Purito Kids Gimcana, que se celebrarà al parc de l’Ossa d’Encamp i que pretén explorar el vessant més familiar d’un esdeveniment que ja s’ha convertit en tradició estival i que s’ha garantit la continuïtat cinc anys més.