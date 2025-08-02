POLÍTICA
Pròrroga per esmenar les lleis de professions sanitàries i nacionalitat
Els grups parlamentaris tindran fins a final del mes de setembre per presentar esmenes als projectes de llei de modificació de les lleis de professions titulades de la salut i de nacionalitat, després que la Sindicatura hagi aprovat les pròrrogues demanades pel grup parlamentari demòcrata. En el cas de la modificació de la Llei de professions sanitàries el termini de presentació d’esmenes finalitzarà ara el 23 de setembre. Aquest projecte de llei presentat per l’executiu introdueix un seguit de mesures per afavorir la contractació de metges per pal·liar les mancances actuals. Respecte als canvis que es volen introduir a la Llei de nacionalitat, les aportacions dels grups es podran entrar fins al 25 de setembre. El text que l’executiu ha entrat a tràmit parlamentari introdueix canvis, com ara que ja no caldran 20 anys de residència ininterrompuda per accedir al passaport. La suma dels 20 anys requerits podrà ser en períodes discontinus.