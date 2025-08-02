ECONOMIA
El preu de la roba i el calçat modera l’IPC del mes de juliol
L’índex avançat és del 2,2%, dues dècimes per sota del del juny
La dada avançada de l’índex de preus de consum (IPC) del mes de juliol apunta una moderació, principalment, segons apunta la nota d’Estadística, a conseqüència de la disminució dels preus del grup vestit i calçat. Cal tenir en compte que és un mes de rebaixes en els establiments d’aquest sector, fet que explica la baixada del cost d’aquestes compres. La variació interanual estimada de l’IPC és del 2,2% i, per tant, en cas de confirmar-se suposa una baixada de dues dècimes respecte a la magnitud del mes de juny (2,4%).
Es tracta d’un mes de rebaixes als establiments del sector
Els indicadors avançats dels països veïns situen Andorra entre els dos. A Espanya s’ha situat al 2,7%, però en aquest cas amb una tendència a l’alça, ja que el càlcul està quatre dècimes per sobre de la variació registrada el mes de juny. A França la inflació està molt més controlada i és de l’1%. Al país veí del nord la magnitud s’hauria mantingut inalterable respecte al juny. Cal remarcar que els IPC avançats són aproximacions pendents de confirmar perquè, tal com puntualitza la nota d’Estadística, el càlcul es realitza amb al voltant del 99% dels preus de juliol entrats.
Ara fa un any la inflació se situava al Principat en un 3%, mentre que va acabar l’any al 2,6%. Durant el primer semestre l’índex ha sofert algunes fluctuacions, però no ha arribat en cap cap al 3% de l’any passat.