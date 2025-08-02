EXPOSICIÓ
El Museu Thyssen porta ‘Sons’ a Catalunya
La mostra compta amb peces musicals creades per quatre compositors andorrans
L’exposició Sons: analogies musicals a la pintura, que va acollir el Museu Carmen Thyssen Andorra, s’ha portat a la localitat catalana de Sant Feliu de Guíxols. La mostra, presentada el 25 de juliol passat, permet als assistents descobrir l’art a través de la música i viceversa amb peces musicals creades pels compositors andorrans Kic Barroc, Lluís Cartes, Lluís Casahuga i Laura García Olalla.
Cada creador ha desenvolupat un llenguatge propi per donar forma a aquest univers sonor en una iniciativa impulsada pel Museu Carmen Thyssen i la Fundació de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA). La mostra segueix la mateixa dinàmica que tenia a Andorra: es lliga la peça pictòrica amb música creada pels compositors i alhora es pot seguir l’audioguia explicativa. Entre les 43 obres –quatre de recent adquisició al fons pictòric– hi ha una pintura de Josep Amat del 1930, que s’exposa per primera vegada al públic, acompanyada d’un vídeo al costat, realitzat per Joaquim Mir, on es veu, precisament, Amat pintant el quadre a la Rambla de Barcelona.
La col·lecció reuneix, a més, peces de Rusiñol, Meifrèn, Tàpies, Urgell o Martí Alsina, entre altres. El projecte de Pilar Giró, organitzat per la Fundació Centre d’Art Col·lecció Catalana de Sant Feliu de Guíxols, compta amb la col·laboració del Museu Carmen Thyssen Barcelona i aposta per una lectura interdisciplinària i immersiva. L’itinerari es construeix al voltant de conceptes musicals com ara composició, cadència, polifonia o acords, que actuen com a eixos interpretatius de les obres seleccionades.
El relat expositiu incorpora una secció dedicada a Juli Garreta, amb un diàleg visual amb la seva música a través d’obres de pintors catalans contemporanis. Les peces es poden escoltar en paral·lel a la visita mitjançant un sistema digital accessible per codi QR i estan pensades com a extensions auditives de la pintura, és a dir, bandes sonores invisibles que narren, suggereixen i evoquen emocions.
Entre els assistents a la presentació hi havia la baronessa Thyssen, Carmen Cervera, acompanyada de la seva filla Carmen Cervera, el conservador en cap de la col·lecció Carmen Thyssen, Guillermo Cervera, i l’alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, com a amfitrió. Els espectadors van participar en una vetllada on l’art i la música del compositor local Juli Garreta –del qual enguany se celebra l’any commemoratiu– van unir-se amb sensibilitat i intensitat.