TECNOLOGIA
La migració del correu .ad d’Andorra Telecom es fa amb normalitat
La parapública no ha rebut queixes formals per la configuració del nou sistema
La migració del correu electrònic amb domini @andorra.ad s’està duent a terme amb plena normalitat. Així ho va assegurar la companyia telefònica Andorra Telecom en no tenir constància d’incidències. La parapública no ha rebut cap mena de reclamació formal, malgrat que en els darrers dies s’han fet públiques queixes d’alguns usuaris. No obstant això, Andorra Telecom confirma la rebuda de trucades d’alguns clients a conseqüència de la confusió i dificultat que comporta el procés. El suport en la instal·lació del sistema ha estat el més sol·licitat, juntament amb els que havien oblidat les claus d’accés. La companyia telefònica valora el nombre de trucades com l’adient tenint en compte la complexitat de la gestió, de la qual ja havia avisat. És per això que en qualsevol comunicació es va garantir l’acompanyament als usuaris. A més, es van penjar a la pàgina web oficial del servei un seguit de vídeos tutorials per facilitar el procés de configuració, amb l’objectiu de promoure una transició fluïda i senzilla per a tothom. La parapública compta que la majoria d’usuaris ja hagin fet la migració. I és que el nombre de trucades en petició d’ajut s’han reduït considerablement després dels primers quinze dies posteriors a l’entrada en funcionament del servei.
Els canvis
Andorra Telecom va anunciar, el 18 de juny passat, una actualització important del servei de correu electrònic amb domini @andorra.ad, que va passar-se a anomenar correu ciutadà. L’actualització va implicar la migració del servei a la plataforma Gmail de Google, per tal de reforçar la seguretat, augmentar significativament la capacitat d’emmagatzematge i millorar l’estabilitat i el rendiment. Una de les novetats més destacades va ser la incorporació del doble factor d’autenticació (2FA), que va afegir una capa addicional de protecció mitjançant l’enviament d’un codi de verificació per SMS. El sistema és obligatori per a totes les persones usuàries, com a mesura per garantir una major seguretat dels comptes.