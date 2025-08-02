SUCCESSOS
Incendi sense afectacions greus al forn incinerador de la Comella
Els bombers es van mobilitzar ahir per l’avís que hi havia un incendi al Centre de Tractament de Residus de la Comella. Un foc que no va provocar afectacions greus i que els efectius desplaçats van poder controlar ràpidament. L’alarma la van donar treballadors del forn en veure que sortien flames d’una màquina trituradora de fusta de la planta pels volts de les quatre de la tarda. Tot i que l’incendi va acabar en poc més d’un ensurt, els bombers van activar diverses dotacions per les particularitats de la instal·lació on es va produir, ja que es tracta d’un centre que obliga a prendre les màximes precaucions.