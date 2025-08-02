REPORTATGE
Els frescos, un any a casa
Els murals de Sant Esteve van arribar fa un any a l’Espai Columba i, des d’aleshores, quasi 12.000 persones han visitat el centre cultural.
Fa un any que les pintures murals de Sant Esteve d’Andorra la Vella, després d’haver estat fora del país durant diverses dècades, van tornar per ser exposades a l’Espai Columba. L’arribada de les dues obres –El bes de Judes i La flagel·lació– ha suposat un impuls notable per al museu, tant pel que fa a la visibilitat com a la participació. D’entrada, es va detectar un augment pel que fa a les visites per part del públic nacional, “especialment en els primers moments, quan l’efecte novetat va coincidir amb l’entrada gratuïta durant dos mesos”, expliquen des del centre cultural. Progressivament, però, el perfil dels visitants ha anat canviant, i actualment “la majoria de persones que s’hi acosten són turistes internacionals”.
“Ens vam assabentar d’aquestes peces llegint el Diari. Jo he après moltes coses”
Alguns dels visitants, com en Robert i en Jean, procedents de França, van conèixer l’exposició a través de la premsa. “Ens vam assabentar d’aquestes peces, de fet, llegint el Diari d’Andorra. Els frescos són molt bonics i jo he après moltes coses”, explica Robert, que admet la seva sorpresa en saber que les obres havien estat venudes a particulars i que el Govern havia hagut de pagar per recuperar-les. “També m’ha agradat molt el vídeo que exposen. És molt interessant.”
En Jean, per la seva part, té una afició especial per l’art medieval. “M’agrada molt la pintura romànica. He vist altres exposicions als Pirineus i tenia ganes de venir.” Les pintures de Sant Esteve s’inscriuen, precisament, en la tradició artística de l’estil 1200 dels Pirineus i representen un exemple rellevant del patrimoni mural d’època medieval.
L’Espai Columba ha esdevingut, a més, un pol d’activitat cultural i educativa. Des de l’arribada dels frescos, s’hi han organitzat 38 activitats obertes al públic general, amb 1.520 participants, i 1.100 alumnes de centres escolars han participat en visites guiades i tallers didàctics.
Així, dotze mesos després, el balanç és clarament positiu, amb prop de 12.000 visites el darrer any, un increment que suposa un 40,7% respecte al mateix període de l’any anterior, quan l’equipament museístic acollia únicament els frescos de Santa Coloma.
El projecte, com remarca el text escrit en una de les parets del centre, pretén fomentar la recuperació del patrimoni cultural andorrà que encara es troba fora de les fronteres del país. En aquest sentit, el retorn de les pintures de Sant Esteve no tan sols ha permès sumar valor al museu, sinó també reconnectar la ciutadania amb una part essencial de la seva història.