Turisme
Els càmpings preveuen la plena ocupació el mes d'agost
Durant el mes de juliol ha estat per sobre del 70%
L'ocupació turística en els càmpings durant el mes de juliol ha estat per sobre del 70%. Així ho han explicat alguns establiments consultats. Des del càmping Valira indiquen que la mitjana ha estat entre el 70 i el 80%, unes xifres força semblants a les que van experimentar el mateix període de l'any passat. De totes maneres, l'últim cap de setmana, el dissabte 26 i diumenge 27, van arribar a la plena ocupació. Les estades en aquesta instal·lació en aquest mes ha estat entre dos i tres dies i la gran majoria dels turistes han vingut per fer muntanya i veure l'espectacle del Cirque du Soleil, tal com han explicat fonts del complex.
En el càmping Xixerella han esmentat que els caps de setmana han estat plens, però, en canvi, els dies laborables han arribat al 50%. En aquest cas, la mitjana de dies contractats ha estat de tres dies i els principals motius de l'allotjament també han estat per recórrer itineraris pel medi i veure el Cirque du Soleil, han comentat treballadors de l'empresa.
La previsió de cara el mes d'agost és molt bona. Els dos espais consultats preveuen que arribaran el 100% d'ocupació. Fonts del càmping Valira van indicar, fa un parell de dies, que disposen d'un 50% de reserves executades a través de la seva pàgina web, tot i que consideren que s'arribarà a la plena ocupació. També ho veuen així des del càmping Xixerella. En aquest cas, expliquen que pel mes d'agost estaran amb el cartell de parcel·les exhaurides també.