TRIBUNAL SUPERIOR
Condemnats per BPA demanen tres mesos més per presentar el recurs
Les defenses al·leguen la complexitat de la sentència de Corts per allargar el termini
La contundència i extensió de la sentència del Tribunal de Corts per la causa primera de BPA, coneguda com a cas Gao Ping, ha mogut les defenses dels principals condemnats a demanar al Tribunal Superior una pròrroga de tres mesos per poder presentar el recurs. Un termini que acaba a principi del mes vinent i que demanen allargar sota l’empara de la Constitució, el Tribunal de Drets Humans i el dret a la defensa, perquè és una figura jurídica que no està prevista al Codi de procediment penal. Sis mil cent vuitanta pàgines té la resolució que el magistrat va dictar el 15 de juliol i que condemnava 18 dels 24 processats pel ministeri públic. Amb penes que van des dels set anys de presó ferma i 30 milions de multa fins als 3,5 anys condicionals i cinc milions de sanció per sumar un total de 84 anys de reclusió. I és precisament per aquestes variables i pel fet que no hi ha hagut a Andorra un judici per una causa de magnitud comparable que els advocats ho esgrimeixen per justificar la demanda d’ajornament del termini fins a inici de desembre. Una decisió que el Tribunal Superior haurà de fer pública al més aviat possible i abans d’un mes per evitar que no es puguin presentar per estar fora de termini. Els lletrats dels exmàxims directius del banc i, en conseqüència, sobre els quals han recaigut les penes més elevades són els que lideren la iniciativa. Una casuística en què estan immersos Joan Pau Miquel (set anys), Santiago de Rosselló (sis anys) o Isabel Camino Sarmiento, Amaya de Santiago Bullich o Sergi Fernández Genés, els tres sentenciats a cinc anys de reclusió. Però no solament els condemnats tenen la possibilitat de recórrer, sinó que també el Ministeri Fiscal, perquè cal recordar que les penes que demanava eren molt més elevades que les imposades tant pel que fa al temps de presó com a la quantia de les multes: fins a deu anys de reclusió i cent milions de multa, i que cap fos absolt.
La sol·licitud de pròrroga no està prevista al codi de procediment penal