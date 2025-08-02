MÚSICA
Bach ressona al Museu de l’Automòbil, a Encamp
La música de Bach es va colar ahir al vespre per un espai ben particular. El Museu de l’Automòbil, a Encamp, es va omplir amb els sons profunds i emotius de la viola en el concert A través de Bach, protagonitzat pel músic andorrà Esteve Ticó. Ticó va interpretar les Suites núm. 3 i 5 del compositor alemany Johann Sebastian Bach davant d’un públic nombrós i envoltat de diversos vehicles antics.
L’artista va explicar que tocar peces de Bach “no és fàcil” i que va ser un concert “diferent”, fent referència a l’espai. “És una experiència nova, és un lloc on no havia tocat mai i trobo que és una bona manera de propagar el que és el patrimoni cultural amb el patrimoni musical del país”, va destacar. Aquesta va ser l’última actuació musical de la Fundació ONCA, entitat impulsada pel Govern i Creand Fundació, en el marc de la col·laboració amb el cicle Nits d’estiu als museus.