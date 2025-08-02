Salut
Alerta sanitària i retirada d’un lot de FuetExtra per presència de salmonel·la
El ministeri de Salut ha requerit als establiments la retirada immediata del lot
El ministeri de Salut ha emès una alerta sanitària per la presència de salmonel·la spp. al producte 'Fuet Extra Exentis de 170g' de la marca Can Duran. El lot afectat és el número 252534428 amb data de caducitat 5/9/25.
Les autoritats sanitàries han demanat la retirada immediata del lot afectat als establiments. Al mateix temps, recomana a totes les persones que hagin adquirit productes d'aquest lot que s'abstinguin de consumir-los i que els retornin als punts de venda. En cas d'haver consumi algun dels productes d'aquest lot, i tenir símptomes compatibles amb la salmonel·losi (diarrea i/o vòmits, acompanyats de febre i mal de cap), es recomana acudir al Centre d'Atenció Primària o al metge referent.