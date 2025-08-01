CULTURA

Unes 12.000 persones han vist les pintures de Sant Esteve

El bes de Judes.Patrimoni cultural / Govern d'Andorra

Avui fa un any de l’arribada de les pintures murals de Sant Esteve d’Andorra la Vella, El bes de Judes i La flagel·lació, després que el Govern arribés a un acord de compravenda amb els antics propietaris de les peces perquè poguessin tornar al Principat i ser exposades al públic. Entre l’1 d’agost del 2024 i el 31 de juliol d’enguany, 11.988 persones han visitat les pintures, que han resultat un atractiu tant per als visitants nacionals com per als turistes.

