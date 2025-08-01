CULTURA
Unes 12.000 persones han vist les pintures de Sant Esteve
Avui fa un any de l’arribada de les pintures murals de Sant Esteve d’Andorra la Vella, El bes de Judes i La flagel·lació, després que el Govern arribés a un acord de compravenda amb els antics propietaris de les peces perquè poguessin tornar al Principat i ser exposades al públic. Entre l’1 d’agost del 2024 i el 31 de juliol d’enguany, 11.988 persones han visitat les pintures, que han resultat un atractiu tant per als visitants nacionals com per als turistes.