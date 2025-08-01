Consell General
El transport dels participants a l'assemblea de la Francofonia costarà 12.000 euros
Novatel serà l'empresa encarregada de traslladar els representants a la sessió que se celebrarà a Andorra a l'octubre
Sindicatura destinarà 11.950 euros per cobrir les despeses de transport dels participants que assistiran a la 37a sessió de l'Assemblea Regional Europa de l'Assemblea Parlamentària de la Francofonia, que se celebrarà a Andorra entre el 20 i el 22 d'octubre. Així ho ha fet públic aquest matí el Consell General, esmentant que l'empresa adjudicatària és Novatel, per contractació directa.