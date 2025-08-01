INSTITUCIONS
La Seu vol col·laboració d’Andorra per frenar l’increment del cens
L’augment d’habitants procedents del Principat comporta tensions en l’àmbit escolar a la capital de l’Alt Urgell
La Seu d’Urgell està experimentant un increment disparat del cens. Una situació que ha portat l’alcalde de la capital urgellenca, Joan Barrera, a reclamar la col·laboració d’Andorra per regular el creixement desmesurat d’habitants. I és que Barrera assegura que té la certesa d’estar rebent, cada cop més, treballadors provinents del Principat. L’arribada de peruans, argentins i colombians, principalment, causa tensions no desitjades a la Seu i comarca. Unes conseqüències de què es ressenten les escoles, tot i que ara per ara no afecten el servei sanitari. Així ho va fer saber Barrera a posteriori de la reunió mantinguda amb la ministra de Presidència, Conxita Marsol. La trobada va permetre a l’alcalde de la Seu posar sobre la taula la preocupació de l’administració urgellenca i posar de manifest la necessitat de treballar conjuntament amb el Principat per evitar irregularitats. “Som una comunitat unida amb llaços i Andorra, tot i ser un país sobirà que ha de fer allò que li convingui, ha de tenir en compte que tot el que fa té conseqüències per als veïns”, va afirmar Barrera.
Solucions
L’alcalde va aprofitar l’ocasió per sol·licitar canvis en la normativa. “Calen solucions que no carreguin la Seu de persones i el gruix de la problemàtica ha de ser autogestionat per Andorra”, va expressar Barrera, que per la seva banda poc pot fer, ja que està obligat a empadronar tothom. La ministra Marsol va assegurar que el Govern ja està treballant en aquests aspectes. L’aplicació d’un sistema de contractació en origen és una de les solucions previstes per l’executiu. Paral·lelament, s’estableixen “una sèrie de restriccions a nivell d’immigració, com ara el tema de limitar la figura del desplaçat”, va afegir Marsol. Una restricció establerta per la Llei del creixement sostenible amb la qual només permet el trasllat a persones que treballen per a empreses dels països comunitaris.
La ministra de Presidència va recordar les mesures implementades pel Govern. Les accions preveuen incrementar els controls fronterers i els controls interns. Marsol va compartir, alhora, l’evolució del nou parc públic d’habitatge de lloguer a preu assequible, que a final d’enguany ja disposarà de 200 pisos d’un total de 500 que s’estan construint i que seran una realitat el 2027. Una línia de treball compartida amb la Seu projectarà un parc d’habitatge públic de 100 pisos.
Ambdues parts van coincidir a defensar la col·laboració entre Andorra i l’Alt Urgell com a pol econòmic i van valorar el paper dels treballadors transfronterers en els sectors de l’educació, l’atenció hospitalària, i la gestió de negocis i serveis diversos. En resum, persones que formen part del teixit productiu d’Andorra i del seu èxit. El diàleg continuarà a través del grup de treball sobre reptes fronterers, ja en funcionament, a final de setembre. La ministra Marsol va valorar molt positivament la reunió amb l’alcalde Barrera. “És bo que mantinguem aquestes reunions, que posem sobre la taula les tensions que puguem tenir els uns i els altres, sobretot pel que fa a creixement, que ara és un dels reptes que tenim, almenys a Andorra i, pel que veig, també a la Seu”, va destacar Marsol.
EUROPA SUBVENCIONARÀ L'ESTUDI DEL TRAMVIA AMB 329.841 EUROS
El secretari d’Estat de Transports i Mobilitat, David Forné, va valorar positivament l’aprovació provisional del projecte. “És una mostra clara de la voluntat del Govern per seguir explorant alternatives de mobilitat sostenible i millorar la vida dels ciutadans d’Andorra i també dels que viuen fora del nostre país”, va destacar. Forné va recordar que l’estudi s’emmarca dins l’estratègia nacional de desplegament del tramvia entre Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria, i que el projecte transfronterer en seria una prolongació natural fins a la Seu.