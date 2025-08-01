SUCCESSOS
Una persecució al Pas es clou amb el conductor fugit
Un conductor d’un turisme francès va saltar-se ahir un control rutinari de la policia a la frontera amb França i pocs metres més enllà va acabar fugint a peu per la muntanya i provocant un accident amb un ferit. Els fets van passar pels volts de les cinc de la tarda, quan el conductor del vehicle va escapolir-se d’un control. Els policies fronterers van començar a perseguir-lo i van trucar als agents del Pas perquè l’intentessin aturar des de l’altra banda. En veure com els agents li estaven trepitjant els talons, va desviar-se cap a l’RN-22 i va abandonar el cotxe allà, deixant-lo desfrenat, i marxant corrents per la muntanya cap a França.
El vehicle va continuar la marxa i va topar contra un altre turisme amb matrícula francesa. El conductor de l’altre vehicle va resultar ferit i van haver de traslladar-lo a l’hospital. La gendarmeria cercava ahir el conductor fugit, del qual es desconeixen les causes que van motivar-lo a fugar-se.