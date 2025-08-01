REPORTATGE
Odissea al Pacífic
Una família andorrana va estar set hores aturada enmig de l’oceà afectada per l’alerta de tsunami al Japó.
El que va començar com un viatge familiar es va convertir en una odissea enmig de l’oceà Pacífic. Meri Garcia, el marit i el fill van viatjar fins a Shanghai per agafar un creuer cap a Tòquio, fent parada a Yokohama i a Kobe. Poc s’esperarien que, quan faltava mitja hora per atracar a la capital japonesa, saltarien les alarmes, literalment. Els plans de visitar la ciutat nipona se’n van anar en orris per l’alerta de tsunami emesa per les autoritats asiàtiques.
“Van començar a sonar tots els mòbils alhora, eren escenes de pel·lícula”, recorda Meri Garcia, amb referència al sistema d’alertes massives activat pel govern japonès. Immediatament, les autoritats van tancar el port de Tòquio i van evacuar la població de les zones costaneres. “Teníem una excursió a Tòquio i la guia ens va informar que es cancel·lava perquè marxava a la muntanya”, explica. A partir d’aleshores la preocupació es va començar a estendre: “Ens vam quedar set hores aturats enmig de l’oceà.”
La inquietud dels passatgers contrastava amb la serenor del personal del vaixell, que intentava tranquil·litzar els turistes assegurant-los que “el lloc més segur durant un tsunami és el creuer”. Tot i que l’experiència va ser “dura”, la família va continuar gaudint de les vacances a bord. Després de més de set hores, uns vaixells auxiliars van subministrar-los combustible per emprendre el retorn cap a Shanghai, on es preveu que arribin demà i puguin tornar cap a casa.