Culte
Més de 30 joves de l'església d'Urgell participen al Jubileu
El grup ha pres part en diferents activitats
El grup de joves de l'església d'Urgell han viatjat a Roma per participar en el Jubileu de la joventut a la capital d'Itàlia. El viatge està encapçalat pel Bisbe Josep-Lluís i Mn. Àlex Vargas, Delegat de Joventut.
Els joves van anar cap a Roma, dimarts 29, per unir-se a la trobada internacional que reuneix milers de nois i noies vinguts de les diòcesis d'arreu del món. El grup ha pogut participar en diferents activitats com adoracions eucarístiques, pregària pels carrers, o visites a llocs emblemàtics, entre d'altres. Els joves urgellencs no van voler desaprofitar l'oportunitat d'aturar-se a pregar davant la imatge de Carlo Acutis, un jove beatificat.