Més de 30 joves de l'església d'Urgell participen al Jubileu

El grup ha pres part en diferents activitats

Els joves de l'església d'Urgell durant el Jubileu

Els joves de l'església d'Urgell durant el Jubileu

El grup de joves de l'església d'Urgell han viatjat a Roma per participar en el Jubileu de la joventut a la capital d'Itàlia. El viatge està encapçalat pel Bisbe Josep-Lluís i Mn. Àlex Vargas, Delegat de Joventut

Els joves van anar cap a Roma, dimarts 29, per unir-se a la trobada internacional que reuneix milers de nois i noies vinguts de les diòcesis d'arreu del món. El grup ha pogut participar en diferents activitats com adoracions eucarístiques, pregària pels carrers, o visites a llocs emblemàtics, entre d'altres. Els joves urgellencs no van voler desaprofitar l'oportunitat d'aturar-se a pregar davant la imatge de Carlo Acutis, un jove beatificat. 

