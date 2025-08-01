Estadística
L'IPC baixa al 2,2% al juliol
Els preus s'han reduït en vestit i calçat
Els preus s'han reduït en dues dècimes al juliol segons la variació anual de l'Índex de Preus al Consum (IPC), que queda en un 2,2%, segons publica Estadística. La xifra és dues dècimes més baixa que la mateixa de principis de juny (2,4%). El servei explica que la moderació mensual ha estat motivada per l'evolució del grup de vestit i calçat.
L'IPC d'Espanya augmentaria quatre dècimes, situant-se al 2,7%. En el cas de França, se situa a l'1%, una xifra que es mantindria al mateix nivell respecte a la variació registrada al mes de juny.