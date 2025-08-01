ACORD D'ASSOCIACIÓ
L’apropament a la Unió Europea requerirà la legislació d’ajuts d’Estat
El Principat haurà de crear la llei de subvencions públiques a empreses privades
La represa del cabal comunitari, un element central en cas que l’acord d’associació sigui aprovat, requerirà al Principat la legislació d’ajuts d’Estat, subvencions públiques per a empreses privades. Aquesta és una de les 47 lleis de nova creació necessàries per garantir l’aproximació a la Unió Europea, juntament amb altres exemples, com ara les d’àmbit tecnològic, per a les quals no existeix legislació actual. La xifra queda ja molt lluny de les 6.000 noves lleis de què s’havia parlat anteriorment, “la qual cosa sembla plenament assumible”, segons va afirmar Govern després de l’última sessió del Pacte d’Estat per a l’acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea. “És totalment factible, requereix un repte complicat, però en cap cas impossible”, va assegurar el secretari d’Estat per a les relacions amb la UE, Landry Riba.
El nombre de referències de normes europees pertanyents al cabal històric ascendeix a 3.983. Però cal tenir en compte que una norma europea no correspon a un tràmit parlamentari i que un percentatge important de les lleis ja estan incorporades en l’ordenament jurídic andorrà. La dada de lleis de nova creació requerides inclou comptabilitzades dotze modificacions substancials. Un fet que implica la derogació de lleis ja existents en la matèria en qüestió, ja que “caldria reescriure-les des de zero per posar-les al dia”, tal com va explicar el secretari d’Estat. La regulació sobre els drets d’autor, de l’any 1999, en seria un exemple.
El Govern portarà, de nou, la proposta de represa del cabal comunitari al Consell General, amb qui caldrà acordar el tipus de tràmit a l’hora de formalitzar els paquets legislatius per tal que sigui “al més àgil possible”, segons Riba. Una tasca que “no implicarà nous mecanismes legislatius”, va destacar el secretari d’Estat, ja que el procediment serà factible amb les diverses metodologies existents.