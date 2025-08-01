Successos

Petit incendi al forn incinerador

L'avís ha saltat a les 15.55 hores i les flames s'han originat en una màquina de trituració de fusta de la planta

El centre de tractament de residus de la Comella.

Redacció
Andorra la Vella

Els bombers s'han mobilitzat aquesta tarda per un petit incendi que s'ha produït al forn incinerador, a la zona de la Comella. L'avís ha arribat a les 15.55 hores i el cos d'emergències hi ha traslladat diverses dotacions. Les flames s'han originat en una màquina de trituració de fusta de la planta, i en veure-ho, els treballadors han avisat als bombers que han pogut controlar el foc ràpidament, segons ha explicat FEDA.

