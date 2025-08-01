Successos
Petit incendi al forn incinerador
L'avís ha saltat a les 15.55 hores i les flames s'han originat en una màquina de trituració de fusta de la planta
Els bombers s'han mobilitzat aquesta tarda per un petit incendi que s'ha produït al forn incinerador, a la zona de la Comella. L'avís ha arribat a les 15.55 hores i el cos d'emergències hi ha traslladat diverses dotacions. Les flames s'han originat en una màquina de trituració de fusta de la planta, i en veure-ho, els treballadors han avisat als bombers que han pogut controlar el foc ràpidament, segons ha explicat FEDA.