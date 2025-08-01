Música
El flamenc i el jazz dialoguen al museu Thyssen en una nit de sinergies creatives
Ahir va actuar el trio format per Vicenç Solsona (guitarra de jazz), Manuel Alonso (guitarra flamenca) i Juan Carlos Buchan (contrabaix)
El Museu Carmen Thyssen Andorra ha acollit una nova proposta del cicle ‘Nits d’estiu als museus’, amb l’actuació del trio ‘Flamenco-Jazz Project’, format per Vicenç Solsona (guitarra de jazz), Manuel Alonso (guitarra flamenca) i Juan Carlos Buchan (contrabaix). La proposta combina sonoritats del flamenc i del jazz, amb un repertori que inclou composicions originals d’Alonso i versions d’altres artistes.
Entre el repertori interpretat destaquen ‘Secrets d’Andorra’, peces d’arrel cubana, una composició que combina una estructura harmònica de blues amb el ritme flamenc de 'buleria' inspirada en Nova Orleans, el bolero ‘Aroma de Grandalla’, ambientat a Mèxic, i el tango-flamenc ‘Sí que tango ritme’, entre d’altres. Segons ha explicat Alonso, moltes d’aquestes obres han estat creades durant la seva etapa a la República Txeca, amb l’objectiu de trobar punts d’unió entre músiques d’origen popular: “El jazz i el flamenc neixen de la tradició, i el que faig és buscar un fil conductor entre totes dues per portar-les cap a una mateixa direcció”.
El concert, impulsat per la Fundació ONCA, s’emmarca en una edició que enguany aposta per solos, duets i trios d’artistes amb trajectòries consolidades i mirades contemporànies. “La participació de la fundació es remunta al 2016, i des de llavors la resposta del públic ha estat molt positiva: no només descobreixen nous artistes, sinó que també tenen l’oportunitat de veure músics habituals d’escenaris convencionals en un entorn museístic”, ha destacat Joan Hernández, membre de l’equip de la Fundació ONCA.
Des del museu, també s’ha valorat positivament la integració d’aquesta iniciativa dins l’espai expositiu. “Ens interessen aquestes propostes perquè, tot i que som un museu d’arts plàstiques, ens agrada crear sinergies entre diferents llenguatges artístics, generant diàlegs entre la pintura i la música”, ha explicat la responsable de projectes artístics i educatius del Thyssen, Charline Bony.
El cicle ‘Nits d’estiu als museus’ continua al mes d’agost amb el darrer concert programat per la Fundació ONCA, que se celebrarà divendres 1 al Museu de l’Automòbil d’Encamp i anirà a càrrec del violista Esteve Ticó.