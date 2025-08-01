SUCCESSOS
Córdoba es faria càrrec de la repatriació del cos de la noia argentina
L’executiu de Córdoba (Argentina) es va posar en contacte amb la família de la jove, Alejandra Steinbach, que va morir sobtadament la matinada de dimecres a dijous al Principat i es farà càrrec de la repatriació del cos. Així ho va fer saber el president de l’associació Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce, tot i que encara no es disposa de documentació que ho asseguri. L’entitat també estava fent una col·lecta al compte del germà de la noia per poder traslladar el cos, però, en cas de confirmar-se la gestió per part del govern de Córdoba, ja no serà necessària.
L’entitat Argentinos en Andorra està en contacte constant amb el germà, la parella i els companys de pis de Steinbach, a qui han ajudat amb els tràmits administratius, els quals ja estan completats totalment. Ponce va voler “agrair l’ajuda i preocupació no tan sols de la comunitat argentina, sinó la solidaritat internacional”.