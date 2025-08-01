ANDORRA LA VELLA
El comú defuig la polèmica amb Govern
El projecte Espai Capital tirarà endavant amb el suport del grup de la minoria
El comú d’Andorra la Vella defuig la polèmica per Espai Capital i el projecte tirarà endavant amb el suport de la minoria. El cònsol major, Sergi Gónzalez, no va voler respondre ahir a la tarda, en les declaracions posteriors al consell de comú, a les crítiques del dia anterior del ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, per la “comunicació unilateral” per part de la corporació, dilluns passat, d’una “iniciativa conjunta”.
El cònsol, de fet, va tornar a allargar la mà a l’executiu i a Andorra Turisme per continuar col·laborant. “L’espai firal [on se celebraran, entre altres esdeveniments, la Fira d’Andorra la Vella i els espectacles del Cirque du Soleil] s’ha treballat amb el Govern perquè és un projecte per a la ciutat i el país”, va remarcar González.
La minoria va donar suport a la proposta de signatura d’un nou contracte d’arrendament de la parcel·la de Prada Casadet, on es muntarà l’Espai Capital. El conseller David Astrié va expressar la seva “absoluta satisfacció” per la posada en marxa del projecte “després de tants anys”. A més, va recordar que la majoria anterior ja va començar a moure fils per fer realitat la infraestructura davant la possibilitat que el comú perdés l’ús de terrenys llogats per la voluntat dels propietaris de recuperar-los. “Hi hem votat a favor perquè considerem que és un equipament necessari per a la parròquia i per al país. [...] Hem de fer possible que aquest espai pugui acollir el màxim d’esdeveniments”, va afirmar.
Espai Capital transformarà la parcel·la de Prada Casadet en un nou recinte firal polivalent, amb una plaça pública integrada al teixit urbà i una connexió directa amb el riu Valira. La nova fórmula contractual substitueix el model anterior de renovació tàcita anual per un lloguer a 25 anys, amb un import mensual de 30.000 euros, el mateix que fins ara, i una carència del 50 % durant els primers sis mesos. El nou contracte comportarà un estalvi de quatre milions d’euros en 25 anys, a què caldrà afegir els 600.000 euros anuals que es destinen cada any en despeses de lloguer de carpes i escenaris. Alhora, l’aparcament del Parc Central no haurà de tancar per la Fira, fet que evitarà la pèrdua d’ingressos i de places d’estacionament prop de l’eix comercial.
Energia renovable
En la sessió també es va aprovar un conveni amb FEDA per instal·lar plaques fotovoltaiques a les cobertes del Centre de Congressos i de la nova Casa del Poble. El comú cedirà gratuïtament l’ús de les cobertes a la parapública durant els primers deu anys, període en què FEDA assumirà íntegrament els costos d’instal·lació i manteniment. A partir de l’onzè any i fins al dinovè, el comú començarà a percebre una compensació econòmica progressiva en funció de l’energia produïda i del preu de mercat establert per decret governamental. Les instal·lacions passaran a ser propietat de la corporació un cop acabi el conveni. També se cedirà d’ús de l’estació transformadora ET292 Pouets perquè FEDA la pugui incorporar a la seva xarxa. Aquesta infraestructura, fins ara infrautilitzada, permetrà millorar el subministrament elèctric al centre històric.
EL PREU DE LES ZONES BLAVA I VERDA S'APUJA... UN CÈNTIM
D’altra banda, Astrié va demanar al comú que li faciliti les dades sobre l’impacte en la mobilitat i l’ús dels aparcaments de la restauració de la mitja hora gratuïta, una mesura que va entrar en vigor al començament de juliol. El conseller va apuntar que en el mandat anterior va acordar-se que la mitja hora gratuïta només s’apliqués als tenidors de la PK per “premiar” els residents. González va respondre-li que li farà arribar les dades que necessita.