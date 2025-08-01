CENTRE TERMAL
Caldea inaugura una nova llacuna inspirada en la natura
Caldea inaugura avui la nova llacuna exterior, que s’ha transformat en un espai inspirat en els llacs d’alta muntanya. El centre termal vol potenciar la connexió entre els banyistes i l’entorn natural i la remodelació ha permès ampliar la làmina d’aigua i incorporar elements paisatgístics que evoquen la natura andorrana per crear una experiència més confortable.
L’espai tindrà llits d'hidromassatge, vegetació i un bar
El nou espai inclou llits d’hidromassatge, zones de vegetació amb espècies autòctones i un bar aquàtic que entrarà en funcionament a mitjan agost i que oferirà aigües saboritzades, smoothies, refrescos i xampany.
L’estudi Simbiosi ha estat l’encarregat del disseny verd i la concepció arquitectònica ha anat a càrrec de Data Arquitectura i LUV Studio, que han buscat un ambient modern i elegant.