Alerta sanitària per presència de cossos estranys en un lot d'espinacs congelats de la marca U
El ministeri de salut ha demanat als establiments que disposin del producte que facin la retirada immediata del lot afectat
El ministeri de Salut ha emès una alerta sanitària després de detectar cossos estranys en un lot d'espinacs congelats 'Épinards en branches U', comercialitzat a França. El producte afectat són bosses d'1 quilo de la marca 'U', amb número de lot 510045C i data de caducitat 30/04/2027.
Les autoritats sanitàries han demanat la retirada immediata del lot afectat als establiments que disposen d'aquest producte. Al mateix temps, recomana als usuaris que l'hagin adquirit que no el consumeixin i el retornin al punt de venda.