Accident entre una moto i un cotxe a la rotonda de Prada Casadet

El sinistre ha tingut lloc al voltant de les nou del matí

Els agents de circulació en el lloc del sinistre.

Andorra la Vella

Un accident entre un turisme i una motocicleta ha complicat el trànsit a la rotonda de Prada Casadet, situada davant l'estació nacional d'autobusos. El sinistre ha tingut lloc al voltant de les nou del matí i fins al lloc dels fets s'hi han traslladat els agents comunals, que han ajudat a les parts implicades i han gestionat el trànsit. El trànsit normal s'ha pogut restablir poc després de dos quarts de deu. Es desconeix el motiu de l'accident i no hi ha hagut cap ferit.

