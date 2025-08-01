Successos
Accident entre una moto i un cotxe a la rotonda de Prada Casadet
El sinistre ha tingut lloc al voltant de les nou del matí
Un accident entre un turisme i una motocicleta ha complicat el trànsit a la rotonda de Prada Casadet, situada davant l'estació nacional d'autobusos. El sinistre ha tingut lloc al voltant de les nou del matí i fins al lloc dels fets s'hi han traslladat els agents comunals, que han ajudat a les parts implicades i han gestionat el trànsit. El trànsit normal s'ha pogut restablir poc després de dos quarts de deu. Es desconeix el motiu de l'accident i no hi ha hagut cap ferit.