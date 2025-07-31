FEDA Cultura

Visita nocturna al camí hidroelèctric d'Engolasters

L'activitat es durà a terme dissabte a les vuit del vespre

Un moment d'una de les visites organitzades per FEDA Cultura.

FEDA Cultura organitza una visita nocturna al camí hidroelèctric d'Engolasters per descobrir el patrimoni natural i industrial. L'activitat es durà a terme dissabte a les vuit del vespre i les persones que hi participin viatjaran fins als anys 30 del segle passat, tot recorrent el camí que van fer aquells pioners per arribar a produir electricitat. La visita és gratuïta i cal fer reserva a través del correu o el telèfon de FEDA Cultura

