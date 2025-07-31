Institucions
Andorra i la Seu acorden intensificar la coordinació en immigració i habitatge
Conxita Marsol ha rebut aquest matí a Joan Barrera en una trobada amb "bona sintonia"
La ministra de Presidència, Conxita Marsol, i l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, s’han reunit aquest dimecres per abordar qüestions d’interès comú com l’habitatge, la mobilitat, la migració i el desenvolupament econòmic. Durant la trobada, Barrera ha expressat la seva preocupació per les "tensions" que genera a la ciutat l’arribada de treballadors procedents d’Andorra, especialment en serveis públics, i ha reclamat més coordinació per evitar presències irregulars.
Marsol ha destacat les mesures del Govern per reforçar els controls fronterers i ha explicat que s’estan explorant solucions com la contractació en origen o la reforma del règim de treballadors desplaçats. També ha posat en valor el parc d’habitatge públic i la Llei del creixement sostenible per facilitar l’accés al lloguer.
Ambdues parts han coincidit a defensar la col·laboració entre Andorra i l’Alt Urgell i han valorat el paper dels treballadors transfronterers en el teixit econòmic. El diàleg continuarà a través del Grup de treball sobre reptes fronterers, ja en funcionament.