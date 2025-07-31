Mobilitat
Retencions a la rotonda de la Comella per un camió avariat
Els agents de circulació han gestionat el trànsit
Un camió d'obra s'ha avariat al voltant de les onze del matí a la rotonda de la Comella, fet que ha dificultat la circulació en aquell punt fins a les dues del migdia. El vehicle ha quedat encallat al carril dret de la rotonda davant la Batllia en sentit sud, i ha obligat a mobilitzar els serveis de circulació, per gestionar el trànsit, i la grua, que finalment ha pogut retirar el camió. Les retencions arribaven fins a la carretera de l'Obac en sentit sud, mentre que venint de Sant Julià es concentraven en aquell punt de la xarxa viària, segons informa el servei de mobilitat.