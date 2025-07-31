Creand Crèdit Andorrà
El programa Enlaira impulsa tres start-ups
La convocatòria ha rebut quinze candidatures
El primer programa d’acceleració per a start-ups andorranes, Enlaira, impulsat per Andorra Business i Creand Crèdit Andorrà, ha tancat la seva convocatòria amb un total de quinze candidatures rebudes. D’aquestes, el comitè d’experts format per les dues entitats promotores n’ha seleccionat tres que formaran part de la primera edició del programa. Enlaira busca facilitar recursos per valor de 12.000 euros a start-ups andorranes, i així aconseguir consolidar-se, augmentant la visibilitat i connectant-les amb els actors més influents de l’ecosistema emprenedor andorrà.
Les propostes presentades mostren diversitat sectorial, amb projectes innovadors en àmbits com la salut digital (Healthtech), el wellness i fitness, i la transformació tecnològica del sector legal i financer (Legaltech i
Fintech), entre d’altres. Aquesta varietat reflecteix el dinamisme creixent de l’ecosistema emprenedor andorrà.
Les tres start-ups que participaran en la primera edició del programa són: 4Mediks, una empresa que ha desenvolupat un producte antimicrobià formulat a base d’ingredients d’origen 100% botànic. Elevadoos, un programa educatiu que ensenya educació financera a nens i joves d'entre 8 i 18 anys. I Agro Biomaterials, una start up que transforma residus orgànics locals en bioplàstics sostenibles i funcionals.
El programa començarà oficialment el pròxim 9 de setembre, amb una sessió de benvinguda i la primera sessió grupal, dedicada a la prevenció del burnout. Aquesta activitat inicial posarà el focus en el benestar dels equips fundadors, i oferirà eines per gestionar la pressió i mantenir l’equilibri personal i professional al llarg del procés d’acceleració.