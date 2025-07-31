Estadística
El Principat tenia una capacitat de finançament de 592,85 milions el 2024
S’identifica clarament que el Principat és exportador de serveis i importador de béns
La balança de pagaments (que registra, per a un període de temps donat, les transaccions que tenen lloc entre els residents i els no residents) indica que el Principat té una capacitat de finançament de 592,85 milions d’euros per a l’any 2024, segons ha publicat aquest matí el departament d'Estadística.
Si es detalla aquest resultat, es pot observar que el compte corrent de la balança de pagaments representa 595,63 milions d’euros. Del total del compte corrent, la partida de béns i serveis representa el 99,4%, amb un saldo de 592,05 milions d’euros, mentre que la renda primària i la secundària representen el 9,6% i el -9% respectivament, amb uns saldos de 57,41 milions d’euros i de -53,84 milions.
Tenint en compte la significació del compte de béns i serveis s’identifica clarament que el Principat és exportador de serveis (2.160,91 milions d’euros) i importador de béns (-1.568,86 milions d’euros).
Per poder arribar a la xifra de la capacitat de finançament, de 592,85 milions d’euros, s’ha de sumar el compte corrent (595,63 milions d’euros) i el compte de capital, amb una xifra de -2,78 milions d’euros.
Pel que fa al compte financer, aquest equival a 635,35 milions d’euros per a l’any 2024. La inversió directa té un saldo de -137,51 milions d’euros, el que significa que el país té contrets uns passius envers la resta del món. El saldo de les inversions en cartera és de 909,03 milions d’euros, el de les altres inversions s’eleva fins a -173,43 milions d’euros, els derivats financers representen -7,25 milions i els actius de reserva 44,5 milions. En referència al pes de la balança de pagaments (capacitat de finançament) sobre el PIB, aquest equival al 15,9% per l’any 2024.