Successos
Mor una dona en precipitar-se des de la plaça de l'hospital
Els serveis d'emergència s'han hagut de mobilitzar al voltant de les dues de la matinada
Una dona de 50 anys ha mort aquesta matinada en precipitar-se des de la plaça de l'hospital. La policia ha estat alertada passades les dues de la matinada i posteriorment s'ha mobilitzat un dispositiu judicial per autoritzar l'aixecament del cadàver. Al voltant de tres quarts de quatre de la matinada, la policia ha demanat als bombers la seva intervenció per traslladar el cos. La investigació policial continua oberta i tot apunta que es podria tractar d'un suïcidi.