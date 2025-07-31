Estadística
L’índex de confiança empresarial cau a 99,79 el primer trimestre
La disminució representa el 5,38% respecte el mateix període de l'any anterior
L’índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) d’Andorra, que elabora Estadística (un indicador que sintetitza l’opinió dels empresaris sobre la situació actual i futura de l’activitat del seu negoci) se situa en 99,79 en el primer trimestre del 2025, fet que implica una disminució del 5,38% respecte al trimestre anterior (el quart del 2024), quan es va situar en 105,46. A més, en termes anuals, l’índex registra un lleuger descens del 0,21% en comparació amb el mateix període de l’any anterior.
Per sectors d’activitat, aquesta caiguda trimestral és especialment destacada a la indústria (-6,97%) mentre que la del sector de la construcció (-5,20%) és pràcticament idèntica a la dels serveis (-5,18%). En termes anuals, i en comparació amb el primer trimestre del 2024, l’índex global mostra una lleugera disminució del 0,21%. L’evolució per sectors continua sent heterogènia: destaca el sector agrícola, amb un increment del 14,29%, seguit pel de la construcció, que tot i la caiguda trimestral registra una variació anual lleugerament positiva del 0,01%. Per contra, els sectors industrial i de serveis presenten també disminucions anuals, amb variacions negatives del 5,22% i del 0,20%, respectivament.
Segons les dades del departament d'Estadística, durant el primer trimestre del 2025, la confiança empresarial ha experimentat una evolució desigual entre els diferents sectors d’activitat, amb una tendència predominant a la baixa en relació amb el trimestre anterior. Les caigudes més destacades es concentren en sectors com les activitats financeres i d’assegurances, que registren una disminució del 23,30%, i el comerç, amb una davallada del 9,03%. També es redueix notablement la confiança en el sector de la indústria (-6,97%), en l’educació i la sanitat (-5,88%) i en la construcció (-5,20%). Altres activitats, com l’agricultura, les activitats immobiliàries o les activitats professionals i administratives, presenten retrocessos més moderats, per sota del 5%.
Tot i aquest context predominantment negatiu, alguns sectors mostren una evolució favorable en el primer trimestre de l’any. El de la informació i les comunicacions augmenta la seva confiança empresarial en un 3,40%, mentre que el sector del transport i emmagatzematge manté una evolució pràcticament estable, amb un lleuger increment del 0,18%.
No obstant això, cal tenir en compte que, en l’anàlisi de les variacions trimestrals, l’efecte estacional pot tenir un pes rellevant segons el sector d’activitat. En àmbits com el comerç o l’hostaleria, fortament condicionats per les variacions segons la temporada, els resultats d’un trimestre concret poden respondre més a patrons estacionals que no pas a un canvi estructural en la confiança empresarial. En canvi, en sectors com la indústria o les activitats professionals, l’estacionalitat té un molt menys impacte, fet que permet una lectura més directa dels canvis trimestrals.
Pel que fa a la variació anual, i en comparació amb el primer trimestre del 2024, destaca positivament l’hoteleria, que experimenta un increment notable del 18,15%. També l’agricultura (14,29%) i les activitats immobiliàries (11,56%) registren una millora de la confiança respecte a fa un any. Les activitats recreatives i altres serveis també presenten un augment significatiu del 4,95% en comparació amb el mateix període de l’any anterior. En canvi, les activitats financeres i asseguradores acumulen una davallada interanual del 10,82%, seguides per les activitats professionals i administratives (-8,04%) i la indústria (-5,22%).
Aquest comportament heterogeni posa de manifest l’existència de dinàmiques diferenciades entre sectors, alguns dels quals mostren senyals de consolidació o recuperació, mentre que d’altres reflecteixen un deteriorament més marcat de la confiança empresarial.