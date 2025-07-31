Mobilitat
L’estudi del tramvia entre Andorra i la Seu rebrà 329.841 € de finançament europeu
El projecte té com a objectiu avaluar la possibilitat d’allargar la futura línia de tramvia nacional fins a la capital de l’Alt Urgell
El projecte d’interconnexió amb tramvia entre Sant Julià de Lòria i la Seu d’Urgell ha rebut el suport provisional del programa europeu de cooperació transfronterera POCTEFA. La iniciativa, batejada com a Tramvalira, ha estat valorada com la millor de la convocatòria de l’Àrea Funcional de Muntanya Est (AFME), amb una puntuació de 87,07 sobre 100, i rebrà un total de 329.841,56 euros per impulsar els estudis de viabilitat tècnica i econòmica del projecte. Tot i que el Principat no pot rebre finançament europeu de manera directa, a causa de la seva situació fora de la Unió Europea, el Govern d’Andorra aportarà al projecte els estudis de viabilitat que ja s’estan elaborant a escala nacional. Serà la Generalitat de Catalunya qui rebrà oficialment els fons europeus. El projecte té com a objectiu avaluar la possibilitat d’allargar la futura línia de tramvia nacional fins a la capital de l’Alt Urgell.
El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha valorat positivament l’aprovació provisional del projecte. “És una mostra clara de la voluntat del Govern per seguir explorant alternatives de mobilitat sostenible i millorar la vida dels ciutadans d’Andorra i també dels que viuen fora del nostre país”, ha destacat. Forné ha recordat que l’estudi s’emmarca dins l’estratègia nacional de desplegament del tramvia entre Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria, i que el projecte transfronterer en seria una prolongació natural fins a la Seu.
L’aprovació del finançament és provisional i queda pendent de la presentació de la documentació necessària per part de les parts implicades. Es preveu que l’aprovació definitiva es pugui formalitzar durant el mes de setembre. A més del Tramvalira, POCTEFA ha donat el vistiplau a quatre altres projectes amb participació andorrana, entre ells iniciatives relacionades amb la salut mental, la seguretat a la muntanya, la promoció de l’activitat física i la connectivitat digital.