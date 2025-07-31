CULTURA
L’ENA obre el càsting d’intèrprets per al projecte F5
L’Escena Nacional d’Andorra (ENA) obre la convocatòria per seleccionar els sis artistes intèrprets que formaran part del projecte F5, una proposta escènica col·lectiva que combina creació intensiva, interdisciplinarietat i celebració artística.
El càsting tindrà lloc divendres 29 d’agost a la sala dels Arcs de la Massana i està adreçat a artistes residents o vinculats al país de totes les edats i branques artístiques. Es convida a participar intèrprets de disciplines com ara el teatre físic, el teatre de text, la dansa, la música, la performance i altres formes d’expressió escènica.
El projecte es desenvoluparà del 15 al 21 de setembre, amb un laboratori intensiu de creació que culminarà amb una mostra final oberta al públic dissabte 20 de setembre al teatre de les Fontetes de la Massana. Els artistes seleccionats rebran una remuneració de 720 euros bruts.