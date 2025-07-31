ECONOMIA
L’associació d’allotjaments turístics denuncia cinc apartaments il·legals
L’entitat va identificar els casos a partir de pràctiques sospitoses i va traslladar la informació al Govern
L’Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics d’Andorra (AEAT) ha detectat cinc apartaments turístics il·legals que han estat traslladats al departament de Turisme i Comerç perquè en faci el seguiment i la inspecció corresponent. Els casos s’han identificat a partir de pràctiques sospitoses observades sobre el terreny, com ara clients desorientats, manca d’atenció telefònica o lliurament de claus en llocs poc habituals com, per exemple, benzineres. “Són situacions que generen sospites i que no es donen en allotjaments regularitzats”, apunta el president de l’entitat, Àlex Ruiz. “Si es comprova que els pisos són il·legals, cal sancionar-los després d’identificar-los”, assegura Ruiz.
Aquestes irregularitats arriben en un moment en què molts pisos turístics s’anuncien a plataformes digitals sense mostrar el número de registre oficial, tot i que és obligatori conforme la normativa. Segons Ruiz, la falta de transparència pot comportar greus riscos per als usuaris i una competència deslleial per als allotjaments regularitzats. A més, remarca que la proliferació d’apartaments sense registrar està fent créixer una oferta paral·lela que perjudica els allotjaments que sí que compleixen la legalitat. “Si hi ha més pisos no registrats, hi ha més oferta il·legal, reduint l’oferta de pisos legals”, indica.
Ruiz també alerta de les possibles conseqüències per als clients, que poden ser “desastroses”, i indica que molts dels allotjaments no registrats no disposen de l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria, la qual cosa suposa un risc afegit en cas d’incidents. “Si hi ha un incendi o qualsevol altra situació de risc, pot ser que no hi hagi les mesures adequades per afrontar-lo. I probablement l’assegurança se’n desentendrà, perquè l’apartament no consta com a turístic”, adverteix. Igualment, “no passen pels controls pertinents”.
L’associació explica que tant el Govern com els comuns estan treballant per controlar la situació, però admet que “hi ha molts pisos turístics i és complicat” garantir una supervisió efectiva. Les deteccions remarquen la manca de transparència a les plataformes digitals de lloguer turístic.
En portals com Airbnb i Booking sovint es promocionen pisos que no mostren el número de registre obligatori que exigeix la normativa, un requisit essencial per identificar si un habitatge compleix els requisits per operar legalment com a allotjament turístic. Això genera un entorn de poca claredat per als usuaris i complica les tasques d’inspecció de les autoritats, que no poden verificar fàcilment si un pis anunciat està degudament registrat i assegurat.
La legislació vigent estableix que el número d’inscripció al registre d’habitatges d’ús turístic (HUT) ha d’aparèixer en qualsevol espai on s’anunciï o es promocioni un allotjament turístic. Això inclou les plataformes digitals, però també qualsevol altra forma de publicitat. Aquesta obligació afecta tant els propietaris com els intermediaris, i l’incompliment pot comportar sancions.
El control dels allotjaments turístics no tan sols es veu afectat per les plataformes digitals. Les dificultats també es traslladen als sistemes de registre oficial. Tot i ser obligatori des del 2013, s’ha constatat que molts establiments no hi aboquen correctament les dades dels clients, fet que ha afectat tant la recaptació de la taxa turística com la capacitat de resposta en matèria de seguretat.
Gràcies a enquestes aleatòries a turistes i a comprovacions encreuades, s’han identificat incompliments i errors, alguns dels quals han derivat en multes. El ROAT, a més de garantir el control fiscal, és una eina clau per a les forces de seguretat davant possibles delictes comesos per visitants temporals.
REQUISITS
- Número en el registre obligatori. El número d’inscripció en el registre d’habitatges d’ús turístic ha de constar obligatòriament en tota mena de suport on s’anunciï o promocioni. Si es comercialitza en línia també s’ha de mostrar.
- Registre d’Ocupació Turística. El registre d’ocupació d’allotjaments turístics és obligatori des del 2013 per a tots els allotjaments turístics, que han de registrar tots els clients mitjançant la plataforma ROAT.
- Classificació obligatòria dels pisos. Els apartaments turístics legalment registrats es classifiquen obligatòriament en funció de condicions tècniques i equipaments, serveis oferts, valoracions i reputació en línia.