Acord d'Associació
L’adopció del cabal comunitari implica aprovar menys de cinquanta lleis
El mecanisme d'incorporació dinàmica de noves normes preveu espais de consulta amb diferents actors implicats
La transposició del cabal comunitari requerirà l’aprovació de menys de cinquanta lleis, "la qual cosa sembla plenament assumible". Així ho ha explicat el Govern després de l'última sessió del Pacte d'Estat per l'Acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea. Pel que fa a la incorporació de les normes europees que conformen el cabal històric, el nombre total de referències ascendeix a 3.983. Però cal tenir en compte que una norma europea no correspon a un tràmit parlamentari i que un percentatge important de les lleis ja estan incorporades en l'ordenament jurídic andorrà.
En la reunió també s'ha explicat com funcionaria el mecanisme d'incorporació dinàmica de noves normes europees a partir de l'entrada en vigor de l'Acord. El procés, informatitzat a través d'una eina de gestió de processos, preveu espais d'intercanvi i consulta amb els diferents actors implicats en totes les fases. Govern considera que aquesta operativa permetria una millor participació en la fase de “decision shaping” de la UE, garantint la implicació de tots els actors i facilitant la incorporació i l’adaptació de les normes europees a la realitat andorrana.
El Govern portarà, de nou, la proposta de represa del cabal comunitari al Consell General, per incorporar les observacions i aportacions dels parlamentaris.