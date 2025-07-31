COL·LECTIUS
Govern desacredita l’informe de Stop Violències i Diversand
Casal replica que els feminicidis es recullen, però que no n’hi ha hagut els últims anys
El ministre portaveu, Guillem Casal, va expressar ahir el seu rebuig a diverses afirmacions contingudes en l’informe que les entitats Stop Violències i Diversand han enviat a l’avaluació periòdica universal (EPU) de les Nacions Unides. Casal va assegurar que “són informacions incertes que tergiversen la realitat i les accions de les institucions del país” en matèria de drets socials, especialment en l’àmbit de la violència de gènere i els drets LGTBI.
Les dues associacions denuncien mancances estructurals en la protecció de drets civils i socials, especialment pel que fa a dones i col·lectius LGTBI. Segons Vanessa Mendoza, presidenta de Stop Violències, les entitats no són escoltades i “no hi ha estudis de res, es fan lleis sense estudis, és una innovació que tenim en aquest país”. A més, Mendoza va denunciar que “els feminicidis no es visibilitzen com en altres països”, i va reclamar més compromís institucional per reconèixer-los i fer-ne seguiment públic.
Casal va negar que les dones víctimes de violència estiguin desprotegides o que tinguin dificultats per accedir a la justícia i va defensar que el servei d’atenció a les víctimes és “una referència consolidada al país”. També va remarcar que l’Estat cobrirà les indemnitzacions a les víctimes en cas que els agressors no les puguin afrontar. En relació amb els feminicidis, va subratllar que la Fiscalia sí que recull aquestes dades i que, “sortosament”, no se n’ha registrat cap en els darrers anys.
La vicepresidenta de Diversand, Isabella Vargas, va advertir que existeix una manca de recursos humans formats i contextualitzats. L’entitat també va afirmar que “hi ha unes dues o tres agressions per motius d’LGTBI-fòbia al mes aquí, a Andorra”, una dada que el Govern assegura no tenir registrada, tot i afirmar que les víctimes haurien rebut l’atenció adequada.