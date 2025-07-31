Successos
El Govern de Córdoba pagaria el trasllat del cos de la noia argentina
La noia va morir sobtadament la matinada del dimecres al dijous al Principat
El Govern de Córdoba (Argentina) s'ha posat en contacte amb la família de la jove, Alejandra Steinbach, que va morir sobtadament la matinada del dimecres al dijous al Principat i es farà càrrec del trasllat del cos, tal com ha fet saber el president de l'associació Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce, tot i que encara no es disposa de documentació que ho asseguri. L'entitat estava fent, també, una col·lecta per poder repatriar el cos, però, en cas de confirmar-se la gestió per part del Govern de Córdoba, ja no seria necessària. Argentinos en Andorra està en contacte amb el germà, la parella i els companys de pis de Steinbach a qui ha ajudat amb els tràmits administratius. Aquest migdia es tindran els resultats de l'autòpsia.