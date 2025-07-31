Successos
Ferit lleu un motorista de 47 anys en un accident a l'avinguda Salou
El sinistre s'ha produït al voltant d'un quart d'onze del matí
Un motorista de 47 anys ha resultat ferit lleu en un accident a l'avinguda Salou d'Andorra la Vella aquest matí. La policia ha rebut l'avís a les 10.19 hores i s'ha traslladat al lloc dels fets, a l'altura del número 76 de l'avinguda. Els agents han pogut constatar que en el sinistre no s'ha vist implicat cap altre vehicle i han traslladat l'home a l'hospital, on li han fet diverses proves, segons apunten fonts del centre sanitari..