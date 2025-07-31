Successos
Una espectacular persecució al Pas acaba amb el conductor fugit i un ferit
Els fets han tingut lloc al voltant de les cinc de la tarda
Un conductor d'un turisme francès s'ha saltat un control rutinari de la policia a la frontera amb França i pocs metres més enllà ha acabat fugint a peu per la muntanya i provocant un accident amb un ferit. Els fets han passat al voltant de les cinc de la tarda, quan el conductor del vehicle s'ha escapolit d'un control. En aquest moment els policies fronterers l'han començat a perseguir i han trucat als agents del Pas perquè l'intentessin aturar des de l'altra banda. En veure com els agents li estaven trepitjant els talons, s'ha desviat cap a l'RN22 i ha abandonat el cotxe allà, deixant-lo desfrenat, i marxant corrents per la muntanya direcció França.
El vehicle, que estava desfrenat, ha continuat la marxa i ha topat contra un altre turisme amb matrícula francesa. Com a resultat del xoc, el conductor de l'altre vehicle ha resultat ferit i l'ambulància del SUM l'ha hagut de traslladar a l'hospital. Els fets han requerit la intervenció de la policia i els bombers, cossos d'emergència autoritzats per actuar en aquest punt del territori francès per proximitat, que s'han retirat una vegada ha arribat la gendarmeria, que a hores d'ara es troba a càrrec del cas i cercant el conductor fugit, del qual es desconeixen les causes que l'han motivat a fugar-se.