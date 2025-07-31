LES NEGOCIACIONS PER ALS SALARIS DELS FUNCIONARIS
Els sindicats accepten el topall de 14 milions
S’han plantejat quatre escenaris en estudi, pendents de saber el cost final de cadascun
El procés per redefinir la política salarial dels funcionaris entra en una fase clau. Segons fonts pròximes a la negociació, el ministre de Funció Pública, Marc Rossell, va deixar clar en la darrera reunió que el pressupost màxim disponible per aplicar la correcció salarial és de 14 milions d’euros anuals, i que no es pot anar més enllà i tampoc hipotecar els pressupostos de futurs governs. Aquesta afirmació ha marcat un gir estratègic en el desenvolupament del model, deixant enrere opcions que inicialment van semblar atractives sobre el paper però que, segons reconeixen fonts sindicals, no eren viables i partien d’una interpretació errònia. “No podem negar que ens van estranyar alguns increments salarials realment considerables, fins que ens van dir que hi havia un error de càlcul”, van apuntar ahir diversos representants dels treballadors públics.
Els treballadors volen una reforma justa per a tots els col·lectius
Les últimes reunions han servit per delimitar els marges reals de negociació. Les parts han intercanviat quatre propostes diferents, encara que sense xifres concretes sobre el paper, ja que el càlcul final és altament complex i depèn de múltiples coeficients i variables. L’empresa externa que va elaborar l’estudi de base és ara l’encarregada de posar valor numèric a cadascuna de les opcions, i hauran de ser les dues parts negociadores les que triïn el model respectant el sostre marcat de 14 milions anuals. D’aquestes, dues han estat impulsades pel mateix Govern, una tercera ha estat elaborada per la plataforma sindical de funcionaris i la quarta prové del Consell de Personal de l’Administració Central (CPAC), òrgan col·legiat que representa els treballadors de l’administració general. Segons fonts properes a la negociació, una genera més consens i podria esdevenir la base per a un acord definitiu després de l’estiu.
Una de les quatre opcions genera més consens entre els negociadors
Fonts sindicals apunten que la tasca de l’empresa és crucial, ja que permetrà visualitzar l’impacte de cada proposta i filtrar aquelles que són tècnicament viables. Un cop finalitzada l’anàlisi, prevista per a les pròximes setmanes, les parts es tornaran a asseure per valorar quina s’ajusta millor als criteris econòmics i d’equitat.
Des del col·lectiu es remarca que l’objectiu ha de ser una correcció salarial justa i equilibrada per a totes les escales, que reconegui l’esforç acumulat després d’anys de congelació. “No volem una pujada desigual ni privilegis per a determinats cossos; volem una reforma que sigui justa, proporcional i assumible”, assenyalen fonts consultades.
Dues lectures
Aquest nou plantejament arriba després d’un període de tensió. Els sindicats van interpretar la proposta del Govern descartada com dues mesures acumulatives, mentre que l’executiu sosté que es tractava d’alternatives excloents, condicionades per la disponibilitat pressupostària. Fonts sindicals afirmen que les dues accions constaven per escrit en els documents revisats i que “no hi va haver cap error d’interpretació”. Tot i això, reconeixen que l’impacte real no es va calcular correctament fins que es van començar a aplicar les projeccions econòmiques. Segons va comentar el ministre, el model podria superar els 22 milions d’euros, i que caldrien 8,7 milions addicionals als 14 de topall.