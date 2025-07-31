SEGURETAT
Detinguts 25 conductors a la campanya d’alcohol i drogues
L’operatiu policial va tenir lloc entre el 27 de juny i el 28 de juliol
La policia ha detingut 25 persones en la campanya d’estiu contra l’alcohol i les drogues al volant. Les detencions han estat el resultat de 1.256 controls realitzats pels agents entre el 27 de juny i el 28 de juliol. Segons recull el comunicat emès pel cos de seguretat, la campanya ha finalitzat amb 25 persones detingudes, gairebé totes residents al país, i en tots els casos arrestades per positius d’alcoholèmia. Es tracta de 19 homes i sis dones. Quatre dels detinguts es van veure involucrats en accidents per danys materials.
Pel que fa a les taxes hi ha hagut sis positius d’entre 0,87 i 1,20, deu d’entre 1,21 i 1,60, cinc d’entre 1,61 i 2, i quatre que han superat els 2 grams per litre de sang, amb 3,26 com el més elevat. Respecte a les edats, nou tenen entre 18 i 25 anys, deu entre 26 i 40, i sis més de 40.
Les campanyes contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues s’efectuen de manera regular a proposta de la policia. Aquestes accions segueixen el pla d’actuació marcat pel ministeri de Justícia i Interior per dissuadir i prevenir conductes de risc i poder frenar, així, els accidents. La finalitat és, per tant, la millora de la seguretat a les carreteres i la reducció de la sinistralitat.
La policia assegura que aquestes campanyes permeten, al mateix temps, continuar insistint en la importància de no barrejar alcohol o drogues amb la conducció, perquè fer-ho pot comportar conseqüències molt greus, tant per a les persones que consumeixen com per a la resta d’usuaris de la xarxa viària.
El cos recorda que els conductors de bicicletes, patinets o altres vehicles de mobilitat personal han de respectar el Codi de la circulació i no estan exempts de les conseqüències administratives i penals de conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues, així com dels riscos que implica.