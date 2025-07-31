Estadística
El consum d'energia creix un 2% al juny
La producció nacional ha estat un 10,7% per sota de la de fa un any
El consum total d'energia al país durant el mes de juny ha estat de 37.361MWh, una dada que tal com publica aquest dilluns el departament d'Estadística suposa una variació positiva del 2%, respecte al mateix mes del 2024. Quant a la importació d'energia, les dades del juny, amb 22.493 MWh, mostren un creixement del 12,6%, respecte al mateix mes de l'any anterior. Pel que fa a l'energia produïda a Andorra presenta un descens del 10,7%.
Pel que fa a les dades acumulades del gener al juny, el consum total ha estat de 305.136 MWh, xifra que suposa un augment del 2,3%, respecte al mateix període de l'any anterior. D'aquest consum, 226.092 MWh han estat importats, reflectint una variació interanual positiva del 6%, mentre que 79.127 han estat produïts al país, un 6,9% menys respecte al mateix període de l’any anterior.
Respecte a les dades acumulades dels darrers dotze mesos, el consum elèctric ha estat de 576.810 MWh, el que suposa un augment del 2,7% respecte al mateix període anterior. D’aquest consum, 446.465 MWh han estat importats, reflectint una variació interanual positiva del 4%, mentre que 130.446 MWh han estat produïts al país, un 1,5% menys respecte al 2024.
D'altra banda, des del departament d'Estadística s'exposa que el consum d'energia al país expressat en TEP durant el juny ha estat de 13.953,5 TEP, amb una variació percentual positiva del 9,1%. Per altra banda, el consum acumulat de gener a juny se situa en 103.202 TEP (+1,9%), mentre que el consum acumulat durant els darrers 12 mesos ha estat de 201.287,7 TEP, amb una variació positiva del 0,7% respecte al mateix període anterior.