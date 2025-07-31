CONSELL DE MINISTRES
La carretera entre Canillo i l’Aldosa tindrà tres carrils
El consell de ministres ha aprovat la licitació de les obres per completar l’eixamplament de la carretera general 2 (CG-2) entre la cascada de Canillo i l’Aldosa de Canillo, en el tram conegut com la zona de la Trava.
L’actuació prevista abraça un tram de 655 metres i preveu la construcció de tres carrils de circulació, dos en sentit ascendent i un en sentit descendent, una voravia de dos metres al costat del riu i un voral de pujada destinat als ciclistes. El projecte també inclou una galeria de serveis i dos viaductes.
A més, es preveu la revegetació dels espais sobreeixits de la via i la creació d’accessos per a vianants entre la CG-2 i el riu. Les obres està previst que comencin aquesta tardor, tinguin una durada d’un any i mig i finalitzin al llarg del 2027.