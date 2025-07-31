Caldea estrenarà demà la nova llacuna exterior
El centre d'oci termal ha convertit la nova llacuna en un llac d'alta muntanya
Caldea estrenarà demà la nova llacuna exterior, convertida en un "veritable" llac d'alta muntanya "enmig de la urbanitat". Segons s'explica en un comunicat, les obres han consistit en l'ampliació de la l'amina d'aigua per crear una llacuna amb un espai de bany més ampli i confortable. A més, s'han introduït zones de vegetació amb espècies autòctones al voltant de l'aigua.
La instal·lació compta amb nous llits d'hidromassatge, zones de vegetació ideades per l'estudi de paisatgisme SIMBIOSI, i un bar aquàtic on s'oferiran aigües saboritzades, smoothies, refrescs i xampany, que estarà operatiu a mitjans d'agost.