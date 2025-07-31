Operació Catalunya
La Batllia tramita de nou la comissió rogatòria contra Rajoy
La providència respon a la negativa inicial a tramitar la petició d’assistència judicial internacional, que havia estat rebutjada per falta de concreció
La Batllia ha tornat a tramitar la comissió rogatòria dirigida a l’expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, a l’exministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, i a l’exministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, en una providència que s'ha fet pública avui. Segons ha pogut confirmar el Diari d’Andorra, els tres exalts càrrecs de l’executiu espanyol són investigats per la seva presumpta implicació en delictes de coaccions, amenaces, xantatge i extorsió contra l’antiga cúpula de Banca Privada d’Andorra (BPA).
La providència respon a la negativa inicial a tramitar la petició d’assistència judicial internacional, que havia estat rebutjada per falta de concreció: no s’hi detallava de manera sumària ni individualitzada els fets imputats a cadascun dels querellats. Ara, la Batllia subsana aquests defectes i dona curs a la sol·licitud.
La instrucció, que es manté oberta a la Batllia, se centra en l’obtenció presumptament il·legal de dades bancàries de l’expresident català Jordi Pujol i d’altres polítics vinculats amb l’independentisme. Les autoritats judicials andorranes sospiten que es va exercir pressió sobre responsables de BPA per aconseguir aquesta informació, en el marc d’una operació d’Estat.
En aquest marc, el tribunal ha emès una nova resolució que cita a declarar el pròxim 4 de novembre a la Seu de la Justícia els exministres Jordi Cinca i Gilbert Saboya, així com l’advocat José María Fuster Fabra i l’excomissari José Manuel Villarejo. La Batllia dona un termini de vuit dies a les parts perquè facilitin els domicilis actuals de Villarejo i Fabra, i perquè tant ells com el Ministeri Fiscal confirmin si compareixeran personalment a les declaracions previstes.